欧元债市：德国两年期公债收益率跌至纪录低点，银行担心稀缺性竞相购债

路透伦敦12月16日 - 德国两年期公债收益率(殖利率)周五跌至纪录新低，因在欧洲央行调整资产购买计划之后，各大银行竞相买入可能会变得愈发稀缺的债券。

今日多数高评级欧元区公债收益率普遍下滑3-4个基点不等，德国两年期公债收益率首次触及负0.80%。

欧洲央行上周表示，将从2017年起调整购债计划，引入的一些变化表明央行将集中购买较短期公债。

欧洲央行还扩大了该计划的适用范围，纳入期限为一年及以上的债券，以及收益率低于存款利率的债券。

在欧洲央行调整计划前，投资者已经在应对作为货币市场借贷抵押品的较短期公债稀缺的问题，预计情况将恶化。

“欧洲央行出台措施以降低可购债券的稀缺性，但这不会让情况发生根本性改变，”荷兰国际集团(ING)策略师Martin van Vliet表示。

市场消息人士对路透说，随着新放贷计划的推出，银行业周四争相从德国央行借出德国公债。

法国两年期公债 收益率报负0.65%，日内下跌2个基点。该收益率与可比德债的利差为15个基点，低于45个基点的两国10年期债利差。

根据Chatwell，周五欧元区公债收益率全线下跌，较长期公债需求格外强劲，可能主要受到日本公债走势的外溢影响。

德国30年期公债收益率 领跌，最多下跌10个基点至一周低位的1.03%，其它评级较高30年期公债收益率 最多跌8个基点。(完)

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