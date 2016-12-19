欧元债市：二线国家公债收益率领跌，关注意大利西雅那银行

路透伦敦12月19日 - 南欧国家公债周一引领欧元区公债收益率(殖利率)下跌，意大利再次成为焦点，此前深陷困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)将为年底前筹措50亿欧元(52亿美元)从而避免国家介入援助进行最后一搏。

一项调查显示，12月德国企业信心上升至2014年2月以来的最高水平，帮助提振了风险资产人气，欧元区二线国家公债收益率早盘下跌5-8个基点。

随着交易展开，高评级公债收益率也下跌。

较长期公债收益率跌幅最大，德国30年期公债 收益率跌穿1%关口，下跌9个基点至10日低位的0.98%。

意大利再次成为关注焦点。该国第三大银行西雅那银行 周日称，将在周一至周四进行供股。

周一有消息称，该行正在努力解决与一位关键投资商的分歧，争取实施50亿欧元的援助计划，从而避免政府救助。

意大利10年期公债收益率 下跌7个基点至1.83%，跌向上周触及的一个月低位约1.77%。

西班牙10年期公债收益率 下跌7个基点至1.38%，葡萄牙10年期公债收益率 下跌6个基点至3.78%。

“二线国家公债今日表现不错，今天的Ifo调查数据良好，可能帮助了风险人气，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。

德国慕尼黑Ifo经济研究机构称，基于对大约7,000家企业的一项月度调查，12月其企业景气判断指数从11月的110.4升至111.0。

美国联邦储备理事会(FED/美联储主席叶伦将于今日稍晚发表讲话，在上周美联储升息并暗示明年将加快升息步伐后，市场关注她今日的讲话。(完)

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