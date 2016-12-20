欧元债市：公债收益率止跌回升，受助于美日央行乐观评论和意救助计划

* 公债收益率在周一大跌后回稳

* 美联储和日本央行对经济看法乐观

* 意大利提出救助银行方案

路透伦敦12月20日 - 全球最有影响力的两家央行释出乐观信号，加上针对意大利受困银行业者的救助计划，周二遏制了欧元区公债收益率的大幅跌势。

围绕意大利西雅那银行民间资本重整计划的疑虑，以及德国和土耳其爆发的袭击事件，周一将德国公债收益率打压至两周低点。

但美联储主席叶伦针对强劲的美国就业市场发表评论，随后日本央行上调经济评估，似乎在周二扭转了公债价格的上扬势头。

分析师称，意大利政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行展开救援，这缓解了市场的动荡走势。

德国10年期公债收益率 涨1.5个基点，至0.28%，昨日大跌10个基点。欧元区其他可比公债收益率当日亦多数上涨1-2个基点。

美联储主席叶伦周一的讲话没有提及货币政策，但的确提到目前就业市场情况为将近10年来最好。

一些投资人原本担心叶伦可能给明年加快升息步幅的市场预期泼冷水，所以她对经济的乐观评估令投资人松了口气。

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

1635GMT，意大利10年期公债收益率 周二涨1.6个基点，至1.85%，盘初触及1.89%高位。(完)

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