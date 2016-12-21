欧元债市：西班牙公债收益率触及五周低位，受银行业和公债的关联打压

* 西班牙/意大利公债收益率差达到50个基点

* 银行救助计划和政治风险令投资者远离意大利公债

* 意大利议会批准借款200亿欧元来救助银行业

* 西班牙银行将向客户退还40亿欧元，此前欧洲法院做出裁决

路透伦敦12月21日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周三触及五周低位，因欧元区较低评等国家主权债和银行业在某些情况下的有毒关联令债市承压。

因担心意大利受困的西雅那银行(Banca MPS)是否能筹措50亿欧元以避免关门，投资人盘初将资金撤出意大利公债，投入评等相同的西班牙公债。

西班牙及意大利10年期公债收益率之差小幅回升至50个基点上方，上次触及这一水准还是在意大利修宪公投失败、引发总理伦齐(Matteo Renzi)辞职之后数天。

意大利议会稍后批准了政府借款高达200亿欧元以救助脆弱银行业的要求，缓和了投资人的担忧。

ING的分析师指出，明年可能提前进行大选，以及增加公债发行量来支撑意大利脆弱的银行业，这两个因素可以说为2017年的意大利债市“调了一杯有毒的鸡尾酒”。

不过，西班牙银行周三也遭受打击，此前欧洲法院裁决，西班牙银行业需要向抵押贷款客户退还超过40亿欧元。

1630GMT，西班牙10年期公债收益率 报1.36%，当日上涨2.5个基点，稍早一度跌至1.31%，为11月10日以来最低位。

意大利10年期公债 收益率跌1.6个基点，报1.83%，同西班牙可比公债利差缩窄至47个基点。

意大利银行业下一个重大事件将在1月13日，届时信贷评等机构DBRS将决定是否下调该国评等，这可能增加银行的成本。

据两位知情人士周三透露，陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)的发股筹资计划尚未找到锚定投资者，目前距离计划截止时间还剩下不到24小时。

欧元区最高评级国家的10年期公债收益率下跌1-2个基点。10年期德债收益率下跌1.9个基点，报0.25%。(完)

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