欧元债市：欧元区公债收益率下跌，市场忐忑面对意大利银行业救助计划

* 对意大利银行业救助规模的担忧浮现

* 德国10年期公债收益率触及七周低位

* 避险资产年末受宠

* 美国和德国公债收益率差触及新高

路透伦敦12月28日 - 高评级德国公债收益率周三跌至多周低位，因对意大利银行业救助计划力道的担心，促使投资者买入公债避险。

德国两年期公债收益率 一度触及负0.84%的纪录新低，五年期公债收益率 跌至近三个月最低的负0.57%，10年期公债收益率 触及七周低位后小幅回升，交投清淡。

德国财政部周三对意大利救助该国第三大银行西雅那银行 的计划表示担心，称意大利政府必须遵守欧洲的规定。

欧洲央行周一告诉意大利西雅那银行(Banca MPS) 需补上88亿欧元(92亿美元)的资本缺口，高于此前估计的50亿欧元。

这令人质疑意大利政府提拨的200亿欧元纾困资金，是否足以满足该国银行业的融资需求。

意大利财政部一名消息人士本周向路透表示，这个金额将已足够，但DZ Bank策略分析师Andy Cossor称，投资人仍感忧心。

“意大利金融体系的最新消息可能促使投资人转投避险德债，”他称。

“...意大利政府提拨了200亿欧元，而这是否足够仍有疑问。市场会希望在这件事上有一些确定性。”

德国10年期公债收益率盘初触及0.18%，为11月9日以来最低，尾盘回升至0.20%。

“此外，年底通常会涌现对优质避险资产的需求，投资人希望在年底结账时帐上有一些安全资产，”Cossor称。

意大利10年期公债收益率 跌至1.83%。

德国与美国公债收益率之差周三触及237基点的高位，该收益率差近期不断扩阔，因欧洲和美国的货币政策走向，以及增长和通胀前景均背道而驰。(完)

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