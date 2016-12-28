欧元债市：欧元区公债收益率下跌，市场忐忑面对意大利银行业救助计划

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
* 对意大利银行业救助规模的担忧浮现
* 德国10年期公债收益率触及七周低位
* 避险资产年末受宠
* 美国和德国公债收益率差触及新高
路透伦敦12月28日 - 高评级德国公债收益率周三跌至多周低位，因对意大利银行业救助计划力道的担心，促使投资者买入公债避险。
德国两年期公债收益率 一度触及负0.84%的纪录新低，五年期公债收益率 跌至近三个月最低的负0.57%，10年期公债收益率 触及七周低位后小幅回升，交投清淡。
德国财政部周三对意大利救助该国第三大银行西雅那银行 的计划表示担心，称意大利政府必须遵守欧洲的规定。
欧洲央行周一告诉意大利西雅那银行(Banca MPS) 需补上88亿欧元(92亿美元)的资本缺口，高于此前估计的50亿欧元。
这令人质疑意大利政府提拨的200亿欧元纾困资金，是否足以满足该国银行业的融资需求。
意大利财政部一名消息人士本周向路透表示，这个金额将已足够，但DZ Bank策略分析师Andy Cossor称，投资人仍感忧心。
“意大利金融体系的最新消息可能促使投资人转投避险德债，”他称。
“...意大利政府提拨了200亿欧元，而这是否足够仍有疑问。市场会希望在这件事上有一些确定性。”
德国10年期公债收益率盘初触及0.18%，为11月9日以来最低，尾盘回升至0.20%。
“此外，年底通常会涌现对优质避险资产的需求，投资人希望在年底结账时帐上有一些安全资产，”Cossor称。
意大利10年期公债收益率 跌至1.83%。
德国与美国公债收益率之差周三触及237基点的高位，该收益率差近期不断扩阔，因欧洲和美国的货币政策走向，以及增长和通胀前景均背道而驰。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新