欧元债市：意大利和葡萄牙公债收益率将录得年度升幅，为2011年以来首见

* 欧元区二线国家公债是2016年欧元区债市的输家

* 银行业疲弱、经济成长低迷和政治不稳定打击意大利和葡萄牙公债

* 投资者抛售长期公债，因欧洲央行QE计划变动在即

路透伦敦12月30日 - 随着周五2016年全年交易的结束，意大利和葡萄牙公债收益率势将录得2011年欧债危机以来的首个年度升幅。

这两个二线国家借贷成本上升，受对银行业和经济疲弱以及政治不稳定的忧虑拖累，意大利和葡萄牙公债被看作是欧元债市中最弱的环节。

“我们看到大部分客户和投资者担心银行业的状况，年初关于意大利不良贷款状况有一些杂音，现在仍是关注的焦点，”BBVA策略师Jaime Costero Denche称。

他称，特别是意大利政局给债市带来忧虑，此外，DBRS可能下调两个国家信贷评级的风险也增添了债市的忧虑。

意大利10年期公债收益率 今年上涨了约23个基点，至约1.83%；葡萄牙10年期公债收益率 今年急升了约127个基点，至3.80%，根据Tradeweb数据，这是自2011年以来两个国家的借贷成本第一次年度上升。

葡萄牙债市今年一直跑输，投资者的收益为负。

意大利解决银行业危机的努力，以及前总理伦齐辞职后新政府的快速组建，帮助意大利债市近期收复了一些失地。

10年期意大利公债收益率12月有望下跌约15个基点，为3月以来的最大月度跌幅。

**欧洲央行QE变动在即**

长期欧元区公债周五遭抛售，周五是欧洲央行购债计划变动生效之前的最后一个工作日、也是2016年的最后一个交易日。

欧洲央行本月稍早宣布对量化宽松(QE)计划参数(PSPP)的调整，暗示购债焦点将转向短期债。

变动包括取消购债的存款利率底限，将合格债的最低期限从两年调整至一年。欧元区公债收益率曲线料将因此变陡，周五市场的走向与此预期一致。 “将需要花几周时间来看看欧洲央行及欧元区各国央行如何调整购债，但通胀前景的改变以及PSPP将成为驱动因素，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。

德国30年期公债收益率 上升7个基点至0.94%，指标10年期德债收益率 升3个基点，至0.20%。

多数欧元区公债收益率全日上扬3-8个基点，，因即将到来的公债供应给收益率带来上升压力。

法国周五称，下周将出售85-95万亿欧元的长期公债，西班牙也称将于下周出售公债。(完)

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