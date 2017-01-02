欧元债市：南欧公债收益率2017年开局下跌，触及数周低位

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透伦敦1月2日 - 南欧国家公债收益率(殖利率)周一跌至数周低位，此前公布的制造业数据强劲，且股市上涨，提振对较低评级欧元区公债的需求。
去年意大利和葡萄牙公债表现为欧元区最差，收益率自2011年债务危机以来首次出现年线收高，因投资者担心银行业、财政政策和政治稳定。
周一葡萄牙10年期公债收益率 一度跌10个基点至近四周最低点3.68%。
意大利 和西班牙公债收益率 跌幅相似，双双触及约八周来最低点，分别为1.72%和1.31%。
德国10年期公债收益率 跌至八周低位约0.16%，不过交投整体清淡，因多个市场逢新年假日休市。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。