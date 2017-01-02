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债券 | 2017年 1月 3日 星期二 07:58 BJT

欧元债市：南欧公债收益率2017年开局下跌，触及数周低位

路透伦敦1月2日 - 南欧国家公债收益率(殖利率)周一跌至数周低位，此前公布的制造业数据强劲，且股市上涨，提振对较低评级欧元区公债的需求。

去年意大利和葡萄牙公债表现为欧元区最差，收益率自2011年债务危机以来首次出现年线收高，因投资者担心银行业、财政政策和政治稳定。

周一葡萄牙10年期公债收益率 一度跌10个基点至近四周最低点3.68%。

意大利 和西班牙公债收益率 跌幅相似，双双触及约八周来最低点，分别为1.72%和1.31%。

德国10年期公债收益率 跌至八周低位约0.16%，不过交投整体清淡，因多个市场逢新年假日休市。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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