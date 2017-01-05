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债券 | 2017年 1月 6日 星期五 01:54 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率升至约一年最高，因即将发债

* 葡萄牙公债收益率升至去年2月来最高

* 市场期待葡萄牙1月透过银团发债

* 本月大量公债供应给公债收益率带来上升压力

* 德债收益率尾盘跟随美债收益率跌势

路透伦敦1月5日 - 西班牙和葡萄牙公债收益率周四上涨，因法国和西班牙的发债令投资人注意力转至本月欧元区的大量公债供应。

西班牙标售41亿欧元公债后，其10年期公债收益率升至三周高位。法国周四也发售了约95亿欧元长债。

今日债市走势反复，收益率受多个因素左右：包括美联储公布的会议记录给出了一个比市场预期更不确定的图景、新债供应、通胀忧虑以及美债收益率下滑。

但欧元区二线公债走势最大，分析师表示，投资人在为将有大量公债供应的一个月作准备。

葡萄牙10年期公债 收益率升14个基点，报4.08%，为约一年最高，因投资人揣测葡萄牙可能在1月透过银团发售公债。1月通常是欧元区发债最为繁忙的月份之一。

西班牙10年期公债收益率 升多达10个基点，至1.54%的三周高位。

法国和意大利10年期公债 收益率也触及三周高位，德国指标10年期公债 升至0.3%，为两周多最高。

但尾盘多数欧元区公债收益率缩减涨幅，德国和法国公债收益率跟随美债下滑。

美国和欧元区债市都受美联储周三发布的会议记录影响。

美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。

不过他们也指出了可能限制经济成长的下行风险，例如贸易壁垒、美元升值以及财政措施的不确定性等。

“‘拭目以待’仍是描述美联储态度的最佳办法，但会议记录显示，美联储越来越担心，较热的经济状况可能需要更快升息路径，而非循序渐进式，”瑞穗银行欧元汇率策略主管Peter Chatwell称。(完)

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