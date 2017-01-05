欧元债市：葡萄牙公债收益率升至约一年最高，因即将发债

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 葡萄牙公债收益率升至去年2月来最高
* 市场期待葡萄牙1月透过银团发债
* 本月大量公债供应给公债收益率带来上升压力
* 德债收益率尾盘跟随美债收益率跌势
路透伦敦1月5日 - 西班牙和葡萄牙公债收益率周四上涨，因法国和西班牙的发债令投资人注意力转至本月欧元区的大量公债供应。
西班牙标售41亿欧元公债后，其10年期公债收益率升至三周高位。法国周四也发售了约95亿欧元长债。
今日债市走势反复，收益率受多个因素左右：包括美联储公布的会议记录给出了一个比市场预期更不确定的图景、新债供应、通胀忧虑以及美债收益率下滑。
但欧元区二线公债走势最大，分析师表示，投资人在为将有大量公债供应的一个月作准备。
葡萄牙10年期公债 收益率升14个基点，报4.08%，为约一年最高，因投资人揣测葡萄牙可能在1月透过银团发售公债。1月通常是欧元区发债最为繁忙的月份之一。
西班牙10年期公债收益率 升多达10个基点，至1.54%的三周高位。
法国和意大利10年期公债 收益率也触及三周高位，德国指标10年期公债 升至0.3%，为两周多最高。
但尾盘多数欧元区公债收益率缩减涨幅，德国和法国公债收益率跟随美债下滑。
美国和欧元区债市都受美联储周三发布的会议记录影响。
美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。
不过他们也指出了可能限制经济成长的下行风险，例如贸易壁垒、美元升值以及财政措施的不确定性等。
“‘拭目以待’仍是描述美联储态度的最佳办法，但会议记录显示，美联储越来越担心，较热的经济状况可能需要更快升息路径，而非循序渐进式，”瑞穗银行欧元汇率策略主管Peter Chatwell称。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。