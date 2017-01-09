欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因英国首相讲话助燃“硬退欧”预期

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
* 英债走势拉低欧美主要公债收益率
* 德债收益率在升至三周高位后回落
* 强劲的德国数据和美国就业数据打压债市人气
* 关注欧元区公债供应
路透伦敦1月9日 - 欧元区公债收益率周一下滑，此前英国首相特蕾莎梅的讲话助燃了对“硬退欧”的预期，带动了对避险资产的需求。
德债收益率从稍早触及高位回落，因英债走势拉低主要低风险公债收益率。
英镑势将创三个月最大单日跌幅，而10年期英债收益率大跌4个基点至1.34%，此前特蕾莎梅表示，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”。
“避险市场倾向联动，我认为因此而导致了今日下午美债和欧债收益率下滑。”荷兰合作银行策略师Richard McGuire称。
德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.28%，稍早触及0.32%的高位。
年初以来，对全球经济成长和通胀的预期升温带动公债收益率走强，今日收益率回落扭转了今年迄今主导债市的人气。
周一公布的数据显示，德国11月工业生产连续第二个月成长，出口跳升幅度大于预期，令人愈发预期德国这个欧洲最大经济体第四季景气弹升。
再加上周五备受关注的美国非农就业报告显示上月薪资反弹，愈发表明全球通胀和经济增长加速上升。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的强硬言论也打压市场信心。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。
多数欧元区公债收益率回吐稍早升幅转跌，南欧公债收益率跌幅介乎5-7个基点。
荷兰、奥地利、德国和意大利都计划在本周发债。葡萄牙预计将透过银团发售七年期或10年期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。