欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因英国首相讲话助燃“硬退欧”预期

* 英债走势拉低欧美主要公债收益率

* 德债收益率在升至三周高位后回落

* 强劲的德国数据和美国就业数据打压债市人气

* 关注欧元区公债供应

路透伦敦1月9日 - 欧元区公债收益率周一下滑，此前英国首相特蕾莎梅的讲话助燃了对“硬退欧”的预期，带动了对避险资产的需求。

德债收益率从稍早触及高位回落，因英债走势拉低主要低风险公债收益率。

英镑势将创三个月最大单日跌幅，而10年期英债收益率大跌4个基点至1.34%，此前特蕾莎梅表示，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”。

“避险市场倾向联动，我认为因此而导致了今日下午美债和欧债收益率下滑。”荷兰合作银行策略师Richard McGuire称。

德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.28%，稍早触及0.32%的高位。

年初以来，对全球经济成长和通胀的预期升温带动公债收益率走强，今日收益率回落扭转了今年迄今主导债市的人气。

周一公布的数据显示，德国11月工业生产连续第二个月成长，出口跳升幅度大于预期，令人愈发预期德国这个欧洲最大经济体第四季景气弹升。

再加上周五备受关注的美国非农就业报告显示上月薪资反弹，愈发表明全球通胀和经济增长加速上升。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的强硬言论也打压市场信心。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。

多数欧元区公债收益率回吐稍早升幅转跌，南欧公债收益率跌幅介乎5-7个基点。

荷兰、奥地利、德国和意大利都计划在本周发债。葡萄牙预计将透过银团发售七年期或10年期公债。(完)

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