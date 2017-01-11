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债券 | 2017年 1月 11日 星期三 17:16 BJT

欧元债市：葡萄牙新债发行临近推动收益率上涨，市场等待特朗普记者会

特朗普对于实施财政刺激政策的主张，已经推高通胀预期，以及股市和债券收益率。

“特朗普的首次记者会是今天的主要风险事件，这应当支撑核心国家公债的买需，”德国商业银行策略师Michael Leister表示。“面对挑剔的记者时，特朗普恐怕也难以让市场满意。”

德国10年期公债收益率 微跌至0.28%，脱离周一所及三周高点0.325%。

其他评级较高的欧元区公债收益率大体持平，尽管葡萄牙公债收益率上涨也带动了西班牙和意大利公债收益率上涨。

葡萄牙10年期公债收益率 涨4个基点至4.09%，西班牙 和意大利10年期公债收益率 均上涨3个基点，分别报1.51%和1.95%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/李春喜; 审校 艾茂林/李爽)
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