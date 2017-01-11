欧元债市：葡萄牙发行新债后收益率下跌，市场聚焦特朗普记者会

* 葡萄牙出售30亿欧元10年期公债

* 美国候任总统特朗普召开记者会

* 意大利法庭拒绝就伦齐提出的劳工改革法案进行公投

路透伦敦1月11日 - 葡萄牙公债收益率周三从11个月高位回落，因该国完成了数年来较艰难的一次公债标售。今日特朗普自去年11月美国总统大选胜选以来举行首个记者会，期间避险公债收益率下跌。

二线国家公债得到额外支撑，此前意大利一关键法院拒绝了该国最大工会提出的就近期做出的规定更改进行公投的要求，更改后的规定令裁员变得更加容易。意大利公债收益率在裁决后跌至一周低位。

葡萄牙目前面临银行危机，经济疲弱，且从欧洲央行获得的支持力度也变小。该国周三发售30亿欧元10年期新债，吸引了逾85亿欧元资金认购。

“看一下葡萄牙今年需要发债的规模，大概160亿欧元，本次标售已经占了约15-20%，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

“市场可能是这样看待今天的标售的，所以给葡萄牙公债带来一些买需。”

德国也在周三发售了40亿欧元10年期公债，分析师认为，由于投资者对特朗普胜选以来的首场记者会忐忑不安，支撑了本次发债的需求。

随着记者会在欧洲交易时段尾盘召开，美债收益率下跌，令避险的德债收益率保持跌势。

德国10年期公债收益率 下跌4.4个基点至0.24%，脱离周一所及三周高点0.325%。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌7个基点至3.98%，西班牙 下跌6个基点，报1.42%。

意大利公债收益率 续跌至一周低位的1.85%，此前意大利宪法法院支持2015年推出的“就业法案”，该法案是前总理伦齐旨在拯救意大利经济的主要举措。(完)

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