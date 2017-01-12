欧元债市：公债收益率下滑，受特朗普记者会影响

* 特朗普记者会后，欧元区公债收益率下滑

* 美国公债收益率降至逾一个月低点

* 强劲的经济数据及欧洲央行内部意见分歧带动收益率脱离低点

* 意大利标售72.5亿欧元债券

路透伦敦1月12日 - 德国公债收益率周四进一步远离三周高位，因美国候任总统特朗普在各界引颈期待的记者会中并未提及他未来的财政政策，这压制了近期主导市况的“通货再膨胀”预期。

在数据显示欧元区经济前景改善，且欧洲央行会议记录显示，部分政策制定者希望限制欧元区宽松货币政策后，欧元区公债收益率从低点回升。

特朗普于11月8日胜选之后，债券市场面临压力，因预期特朗普政府的经济政策将会带动经济成长及通胀升温。

但特朗普于周三召开记者会，当中并未提及减税及基础建设支出的细节；这是他在11月8日当选以来首个记者会。

德国指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌多达5个基点至0.21%的略逾一周低点，收报0.24%，较周一触及的三周高位低约10个基点。

美国10年期公债收益率 跌至一个半月最低的约2.31%，美元兑日圆 也挫至五周低点。

衡量欧元区通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率 从本月稍早触及的13个月高位回落，报约1.76%。

欧元区其他公债收益率跌2-5个基点，强劲的经济面消息限制了公债价格升幅。

欧盟统计局周四公布，欧元区11月工业生产较前月上升1.5%(路透调查预估为上升0.5%)。

德国联邦统计局周四公布的初步数据显示，德国经济2016年增长1.9%，为五年来最强增幅，较上年有改进。

周四公布的欧洲央行上次会议的记录显示，反对欧洲央行量化宽松(QE)计划的人士在该央行上次会议上发出了声音；尽管经济环境好转，但上次会议上决策者延长了购债计划。

意大利标售了72.5亿欧元债券，规模高于原计划。(完)

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