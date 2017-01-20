欧元债市：德债收益率触及一个月高位，特朗普宣誓就职和通胀是市场焦点

* 德国和美国公债收益率在特朗普就职前上涨

* 特朗普将发表首个总统讲话

* 欧洲央行执委科尔：超宽松货币政策不会永远持续下去

路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。

自特朗普11月胜选以来，全球债券收益率上升，因市场预期他倡导的扩张性财政政策将提振经济增长和通胀率，给美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息带来压力。

美联储主席叶伦周四强调，美联储应该继续缓慢升息，否则有损害经济复苏的风险。

“特朗普强烈表达了大幅增加投资和实施财政扩张的愿望，”荷兰合作银行固定收益策略师Matt Cairns称，“现在我们将关注他作为总统将说什么，谜底很快就揭晓了。”

德国10年期公债收益率 上涨6个基点至一个月高位的0.36%，扭转了稍早的跌幅。德国30年期公债收益率上升7个基点至五周高位的1.2%。

在评级较低公债中，意大利10年期公债收益率 触及五周高位的2.03%，全日上升5个基点。

其它欧元区公债收益率上升4-7个基点。开盘时曾下跌，因欧洲央行周四决定维持超宽松货币政策，部分人士在特朗普就职仪式前保持谨慎，令债市获得支撑。

但公债价格涨势未能持续，因美债再次承受抛压。

美国10年期公债 收益率攀升至两周半高位的2.51%，本周该收益率走高，因经济数据好于预期，及叶伦就升息发表讲话。

衡量欧元区长期通胀预期的五年期和五年期损益平衡远期通胀率一度触及略低于1.72%的一个月低位。

该指标下跌，因前日欧洲央行主席德拉吉称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象。

欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。 (完)

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