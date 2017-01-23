欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌

* 受特朗普讲话影响，欧债收益率普跌

路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。

尾盘意大利公债收益率脱离日高，跟随欧元区公债收益率整体下跌之势，因美国新任总统特朗普上周五的就职演说给全球市场注入不确定性，刺激对避险资产公债的买需。

但在意大利周二宪法法院将聆讯有争议的选举法前，市场浮现谨慎情绪。

“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。

意大利10年期债券收益率 上升3个基点至六周高点约2.06%，之后回落至1.99%。这令其与德国公债收益率之差扩大至171个基点，为去年12月初以来的最阔水平。意大利/西班牙10年期公债收益率差触及约五年最高的55个基点。

德国10年期公债收益率 跌7个基点至0.29%，远低于上周初触及的一个月高点0.36%，美国总统特朗普上周五发表的就职演说打压了对美国经济前景的乐观情绪。

法国10年期公债收益率 触及一年最高约0.92%，此前法国发售首批绿色债券，年期为22年。(完)

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