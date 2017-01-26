欧元债市：欧元区公债收益率触及一年高位，因预期美国将出台促增长政策

* 欧元区公债收益率攀升，因通胀再膨胀交易

* 法国10年期公债收益率触及1%，为2015年12月来首次

路透伦敦1月26日 - 欧元区公债收益率周四触及一年高位，因全球经济复苏的迹象，以及通胀攀升和美国将出台促增长政策的预期，促使投资者将资金从债市转向股市。

德国、法国、意大利和葡萄牙10年期公债收益率均触及约一年高位，跟随美股和美债收益率在隔夜时段大涨的势头。

下午晚些时候，公债抛售有所减弱，意大利公债受创最重，该国宪法法院周三修改选举法后，投资者担忧可能提前举行大选。

美股道指周三收在两万点之上，为史上首次。全球其它地区的股市受到鼓舞，全球股市指数 升向历史高位，公债则遭抛售。

“成长主题仍在主导市场。投资者开始相信，特朗普真的会兑现其竞选承诺，因此将资金从债市转移至股市，”DZ Bank的分析师Rene Albrecht表示。

“我仍将保持谨慎，因为欧洲央行今年会继续购买欧元区公债，有鉴于此，今日公债下跌可能只是暂时的。”

欧洲央行执委劳滕施莱格的讲话可能会推高公债收益率。她周二表示，欧洲央行可以开始考虑退出史无前例的刺激计划，这是她罕见的在公开场合讨论结束购债计划。

欧元区公债收益率攀升的势头可能不会持久，因今年有多个区内国家将举行大选。任何政治杂音都可能推动对避险公债的需求，尤其是评级较高的欧元区国家公债。

“我们必须对目前正在盛行的通货再膨胀交易保持谨慎，尤其是政治风险迫近的时候，”ING的策略师Benjamin Schroeder表示。

荷兰将在3月举行大选，法国紧随其后，将在4、5月大选。德国的大选将在9月进行。

意大利宪法法院周三修改了选举法，使该国在今年夏天提前大选成为可能。

意大利10年期公债收益率 攀升14个基点，至16个月高位2.25%。意大利/西班牙10年期公债收益率差触及2012年2月以来最阔66个基点。

德国10年期公债收益率 攀升，接近0.50%，为一年来首次。法国10年期公债收益率 升穿1%。葡萄牙10年期公债收益率 触及4.16%。(完)

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