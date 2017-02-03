欧元债市：德债收益率被美债拖低，此前美国发布1月就业报告

* 美国1月新增就业岗位超过预期，但薪资增长温和

* 调查显示德国社会民主党支持率缩小与基督教民主党的差距

* 分析师称可能带来对财政刺激举措的更多承诺

* 法国公债受政治风险打击

路透伦敦2月3日 - 周五德国指标10年期公债跌至一周半低位，受美债收益率下跌拖累，此前发布的数据显示，薪资增长温和，减少了美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快升息的压力。

美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来的最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明就业市场给通胀带来的压力没有投资者认为得那么大。

“数据表明，就业市场没有产生大量的薪资增长压力，意味着美联储升息的压力减弱，”Daiwa Securities经济研究负责人Chris Scicluna称。

德国指标10年期公债 收益率逆转了稍早的升幅，在美国数据发布后下跌。下跌了1.5个基点，至0.406%，为1月25日以来的最低水平。

德债收益率跟随欧元区其它公债走势开盘走高，此前公布的调查显示，德国中左翼的社会民主党(SPD)的支持率跳升至2013年联邦选举以来的最高水平，缩小了其与德国总理梅克尔的保守派基督教民主党(CDU/CSU)的支持率差距。

分析师称，左翼党派带来的压力令德国的政界人士更有可能转向支持或将提振经济增长并推高通胀的财政刺激政策；德国政界人士是紧缩政策的主要支持力量，有人称紧缩政策抑制了欧元区经济复苏的脚步。

其他多数欧元公债收益率在美国就业报告发布后缩小了升幅，但法国10年期公债 收益率仍全日上涨4个基点，报1.08%，法国/德国10年期公债收益率差扩至三年来最阔的67个基点。

分析师表示，法国士兵周五开枪，打伤一名试图进入卢浮宫的持刀男子的消息可能令法国总统候选人，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞的支持率上升，法国政治风险增加，令投资者感到不安。(完)

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