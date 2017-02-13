欧元债市：标售获稳固需求令意大利公债持稳，执政党内料举行党首竞争

* 意大利前总理伦齐要求进行党内领导人竞争

* 公债标售后意大利公债收益率下跌，但跌幅小于其它二线国家公债

路透伦敦2月13日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一在早盘上涨后回稳，受助于该国公债标售获稳健需求，但跌幅有限，因前总理伦齐呼吁其所在执政党--民主党竞争党魁。

股市上涨，也帮助改善了欧元区评级较低或风险较大债市的人气，削弱了对指标德债的需求。

意大利发售85亿欧元公债，在计划发售规模区间的高端。

“标售受到欢迎，所以可能扶助改善了二线公债市场的积极人气，”荷兰合作银行利率策略负责人Richard McGuire称，“但仍有许多政治风险在加大。”

欧元区政治不确定性升高一直是今年该地区公债收益率上涨的主要推动力，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在4月和5月大选前的支持率很高，令投资人感到不安。

荷兰将在3月举行大选，德国选举将在9月。

但周一意大利成为各界瞩目焦点，因前总理伦齐称在大选前想进行党内领袖竞争，将与党内的批评人士进行最后的摊牌。

伦齐在12月的公投中落败之后辞去总理一职，他要求今年提前进行大选，以争取重新上台。

“意大利的问题在于民主党内有点乱了套，该党内部对于提前选举并未有共识，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。

意大利10年期公债收益率开高回落，尾盘下跌4个基点至2.22%。较可比德债利差仍接近上周所及的三年高点。

其他低评级欧元区公债--西班牙和葡萄牙公债收益率分别下跌4个和10个基点，至1.66%和4.04%。