欧元债市：货币政策分歧前景令美德公债利差维持在近一个月高位

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透伦敦2月16日 - 美国和德国公债收益率之差周四扩大至近一个月高位，因两国的央行政策走向背道而驰，并且欧洲政治风险也令德债收益率上档受限。
美联储决策者最近发出一连串鹰派言论，并且周三公布的数据显示美国通胀率创下近四年来最大增幅，这都增强了美联储最早可能在下个月就升息的预期。
升息预期已经推动美国公债收益率走高。美国和德国公债利差为211个基点，较周三触及的一个月高点仅低2个基点。
“随着美联储官员立场强硬的讲话，欧洲和美国公债收益率之差的盘整已经结束，”德国中央合作银行(DZ BANK)策略师Daniel Lenz表示。“另一方面，欧洲缩减购债的说法降温，欧洲央行表示，这不在计划之内，政治风险也形成抑制，收益率不会上涨太多。”
这就是说虽然德国10年期公债收益率自触及9月低点负0.16%以来一直稳步上涨，但交投震荡。
周四10年期德债收益率下跌1个基点至0.375%，由周三所及一周高点回落。多数欧元区公债收益率也下跌1-2个基点。
即将在荷兰、法国、德国甚至意大利举行的选举，使投资人对“安全”的公债感兴趣，尤其是在整个欧洲大陆反欧元和反欧盟的情绪处于升温之际。(完) (编译 高琦/李春喜; 审校 白云)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1