欧元债市：货币政策分歧前景令美德公债利差维持在近一个月高位

路透伦敦2月16日 - 美国和德国公债收益率之差周四扩大至近一个月高位，因两国的央行政策走向背道而驰，并且欧洲政治风险也令德债收益率上档受限。

美联储决策者最近发出一连串鹰派言论，并且周三公布的数据显示美国通胀率创下近四年来最大增幅，这都增强了美联储最早可能在下个月就升息的预期。

升息预期已经推动美国公债收益率走高。美国和德国公债利差为211个基点，较周三触及的一个月高点仅低2个基点。

“随着美联储官员立场强硬的讲话，欧洲和美国公债收益率之差的盘整已经结束，”德国中央合作银行(DZ BANK)策略师Daniel Lenz表示。“另一方面，欧洲缩减购债的说法降温，欧洲央行表示，这不在计划之内，政治风险也形成抑制，收益率不会上涨太多。”

这就是说虽然德国10年期公债收益率自触及9月低点负0.16%以来一直稳步上涨，但交投震荡。

周四10年期德债收益率下跌1个基点至0.375%，由周三所及一周高点回落。多数欧元区公债收益率也下跌1-2个基点。