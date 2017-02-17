欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌

英国经济：通胀预期小幅升高，央行面临压力不大--花旗/YouGov
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
* 投资者欢迎欧洲央行暗示调整公债购买机制
* 预计意大利执政党党首之争将延误意大利大选
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
意大利指标10年期公债收益率日内小幅上涨，但仍接近周四所及近三周低位。此前欧洲央行对于调整其从各国购债的比例持开放态度。
欧洲央行当前根据各国经济规模来衡量购债比例，意味着德债将占主要份额，但投资者预期，这一政策若有任何调整，都将可能有益于举债较大的国家，比如意大利。 尽管自去年12月前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)辞职以来，意大利的投资者一直受政治忧虑的困扰，但本周伦齐呼吁其所在的执政党进行党魁选举，似乎带来了一些喘息空间，因为这将可能推迟大选。
“前半周意大利公债人气有所上升，伦齐是其中一个因素，但大部分行情是在欧洲央行会议记录公布后发生的，”意大利裕信银行(UniCredit)利率分析师Luca Cazzulani说道。
意大利10年期公债收益率小幅上涨3个基点至2.18%，周四曾下跌约16个基点至2.13%的近三周低位。
本周意大利公债收益率料将下跌约9个基点，为五周内首次周线下跌。
周五，意大利公债较可比德债利差约为187个基点，远远脱离了10天前所创的逾200个基点的三年高位。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。