欧元债市：法国公债走势受民调牵动，德国两年债收益率降至纪录最低

路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。

法国公债再度涌现卖盘，影响整个欧元区公债市场，拖累短期德国公债收益率(殖利率)降至纪录最低，不过其影响在盘中逐步减弱。

周一公布的民调显示，预定在5月举行的第二轮投票中，勒庞与马克龙的支持度差距，从之前的落后20个百分点缩小至16个百分点。勒庞落后菲永的差距则从14个百分点缩小至12个百分点。

勒庞被认为有望在4月的第一轮投票中胜出。投资者担忧其反对欧元的立场。

法国10年期公债收益率最高涨9个基点至两周高点1.14%，最终回落至1.05%。

指标10年期德债收益率持于近0.29%，与法国可比公债利差一度扩大至2012年末以来最阔的约84个基点。

“似乎完全受法国公债波动的影响，此前民调显示勒庞在第二轮投票中前景好转，”荷兰合作银行分析师Lyn Graham-Taylor称。

两年期德债收益率触及纪录低位负0.85%，欧元区其他国家公债价格跟随法国公债下跌。爱尔兰和意大利10年期公债收益率均一度上涨7个基点。

除法国政治担忧之外，欧元区其他事件也让投资者紧张不已。

前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 张荻)