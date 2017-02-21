欧元债市：政治忧虑、利好经济数据和希腊谈判共同搅动债市

路透伦敦2月21日 - 法国政治忧虑、反弹的增长数据以及希腊援助谈判的进展，多方面因素在周二共同影响欧元区公债市场。

两年期德国公债收益率跌至纪录新低，分析师称投资者在法国大选前将资金置于这个看起来最安全的资产之一。

法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在竞选法国总统的道路上意外获得优势，周一的一份民调显示她正在缩小与中间派反对者之间的差距，投资者对此感到担忧。

法国和德国两年期公债收益率之差周二突破40个基点，为2012年债务危机以来最阔。

法国10年期公债收益率攀升6个基点至1.10%，而多数欧元区其他可比公债收益率均微涨，此前法国和德国公布的民间部门增长数据好于预期。

增长反弹支持了欧洲央行中主张撤回货币刺激政策人士的观点，该政策近年来推高了资产价格。

“似乎越来越多的投资人希望退出法国债券，利用任何机会抛出，”德国中央合作银行(DZ BANK)的Daniel Lenz表示。