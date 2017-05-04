欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/22/2017 30年期TIPS 06/15/2017 06/30/2017 06/26/2017 13周和26周期国库券 06/22/2017 06/29/2017 06/26/2017 两年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 五年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 四周国库券 06/
* 法国/德国10年期公债收益率差缩至六个月最窄
* 法国两年期公债收益率急挫至两个月低位
* 电视辩论后马克龙巩固了领先优势
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
两年期法国公债收益率(殖利率)跌至两个月低点，因Elabe为BFMTV所做一项民调显示，63%的观众认为马克龙周三表现更令人信服。法国周日将举行总统选举第二轮投票。
金融市场原本已预期马克龙将胜选，在与极右派对手勒庞就法国的未来、欧元和如何打击恐怖主义等多项议题进行辩论后，马克龙的胜选预期更加巩固。
“我们仍在谈论法国的尾部风险，但在电视辩论后风险似乎正在消退，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。
法国今日出售了80亿欧元长期公债，处于目标发行区间的高端。
长期法债收益率小幅上涨，市场吸收新供应，但表现仍好于许多欧元区可比公债。
法国10年期公债收益率日内涨2个基点，至0.76%，德国10年期公债收益率升近5个基点，至0.38%。这两种公债的收益率差缩窄至近六个月最窄处约37个基点。
较短期法国公债收益率一度急挫至两个月低点负0.549%。葡萄牙10年期公债收益率急挫至六个月低位的3.42%。
西班牙10年期公债收益率触及一个月低位的1.58%，因议会周四批准了延误许久的2017年预算案。
欧元区多数其他公债收益率上涨，追随美国公债收益率的升势。(完) (编译 刘静；审校 母红)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/22/2017 30年期TIPS 06/15/2017 06/30/2017 06/26/2017 13周和26周期国库券 06/22/2017 06/29/2017 06/26/2017 两年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 五年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 四周国库券 06/
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
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