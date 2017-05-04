欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场

* 法国/德国10年期公债收益率差缩至六个月最窄

* 法国两年期公债收益率急挫至两个月低位

* 电视辩论后马克龙巩固了领先优势

路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。

两年期法国公债收益率(殖利率)跌至两个月低点，因Elabe为BFMTV所做一项民调显示，63%的观众认为马克龙周三表现更令人信服。法国周日将举行总统选举第二轮投票。

金融市场原本已预期马克龙将胜选，在与极右派对手勒庞就法国的未来、欧元和如何打击恐怖主义等多项议题进行辩论后，马克龙的胜选预期更加巩固。

“我们仍在谈论法国的尾部风险，但在电视辩论后风险似乎正在消退，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。

法国今日出售了80亿欧元长期公债，处于目标发行区间的高端。

长期法债收益率小幅上涨，市场吸收新供应，但表现仍好于许多欧元区可比公债。

法国10年期公债收益率日内涨2个基点，至0.76%，德国10年期公债收益率升近5个基点，至0.38%。这两种公债的收益率差缩窄至近六个月最窄处约37个基点。

较短期法国公债收益率一度急挫至两个月低点负0.549%。葡萄牙10年期公债收益率急挫至六个月低位的3.42%。

西班牙10年期公债收益率触及一个月低位的1.58%，因议会周四批准了延误许久的2017年预算案。