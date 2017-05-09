欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景

标题新闻：第一季美国各州和地方政府税收同比增加4.1%至3,305亿美元-美国统计局
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* 欧元区公债收益率全日上升2-4个基点
* 法国大选后焦点转向经济前景和欧洲央行政策
* 荷兰和奥地利标售公债也给市场带来压力
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
该地区的新债供应也给债券收益率造成了些许上行压力，另外，随着欧洲政治风险减弱，市场再次关注全球通胀行情。
但推高欧元区公债收益率的关键因素之一是，法国中间派候选人马克龙周日当选总统后，市场认为法国的政治风险消退，或为欧洲央行退出超宽松货币政策铺平了道路。
周二公布的数据显示，德国3月工业生产降幅低于预期，贸易具韧性，表明这个欧洲最大经济体第一季度表现稳健。
欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一称，对于欧元区经济是否将实现增长目标的问题，欧洲央行接近于以中性观点取代悲观看法，并且应该相应地调整政策指引。
“曾备受关注的政治问题现已成为过去，关注焦点回到宏观前景上来，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Daniel Lenz表示。
德国两年期公债收益率(殖利率)一度涨至负0.64%的1月底以来最高水平，指标10年期德国公债收益率日内涨1.5个基点，至0.43%，接近周一所及的六周高位。
荷兰10年期公债收益率升至0.51%左右的六周高位，后回落至0.49%，全日仍上涨2个基点。南欧公债收益率日内上涨3-4个基点，这些公债被认为最容易受到央行撤走刺激举措的冲击。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。