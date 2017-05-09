欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景

美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储在低通胀情况下保持鹰派立场

* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。