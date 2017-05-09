版本:
中国
债券 | 2017年 5月 9日 星期二 23:47 BJT

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景

* 欧元区公债收益率全日上升2-4个基点

* 法国大选后焦点转向经济前景和欧洲央行政策

* 荷兰和奥地利标售公债也给市场带来压力

路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。

该地区的新债供应也给债券收益率造成了些许上行压力，另外，随着欧洲政治风险减弱，市场再次关注全球通胀行情。

但推高欧元区公债收益率的关键因素之一是，法国中间派候选人马克龙周日当选总统后，市场认为法国的政治风险消退，或为欧洲央行退出超宽松货币政策铺平了道路。

周二公布的数据显示，德国3月工业生产降幅低于预期，贸易具韧性，表明这个欧洲最大经济体第一季度表现稳健。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一称，对于欧元区经济是否将实现增长目标的问题，欧洲央行接近于以中性观点取代悲观看法，并且应该相应地调整政策指引。

“曾备受关注的政治问题现已成为过去，关注焦点回到宏观前景上来，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Daniel Lenz表示。

德国两年期公债收益率(殖利率)一度涨至负0.64%的1月底以来最高水平，指标10年期德国公债收益率日内涨1.5个基点，至0.43%，接近周一所及的六周高位。

荷兰10年期公债收益率升至0.51%左右的六周高位，后回落至0.49%，全日仍上涨2个基点。南欧公债收益率日内上涨3-4个基点，这些公债被认为最容易受到央行撤走刺激举措的冲击。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐