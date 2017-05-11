欧元债市：二线公债较可比德债利差扩大，因担心朝美紧张局势

* 德国/二线公债收益率差触及一周高位

* 德国10年期公债收益率触及七周高位0.46%

* 欧洲央行副总裁给政策转变押注泼冷水

路透伦敦5月11日 - 西班牙和意大利10年期公债较可比德债利差周四扩阔至一周最宽，因投资人担心朝鲜和美国紧张关系，抛售较高风险资产。

指标10年期德债收益率盘中稍早升至七周高位0.46%，因油价攀升强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。

但油价之后从高位回落，且在朝鲜表示其有主权权力来“无情的惩罚”因反政府罪行而扣押的美国公民后，投资人买回避险德债，令收益率回落至约0.43%。

较高风险的二线公债收益率攀升，10年期意大利公债较可比德债利差触及50个基点，为一周来首见。

德债收益率稍早获得短暂提振，跟随美债收益率走势，因美国公布的生产者物价指数(PPI)数据强劲，且初请失业金人数减少。数据显示美国就业市场继续收紧，通胀上升，可能刺激美联储在6月加息。

油价稍早一度大涨1.5%，上日已经涨逾3%，创下12月1日以来最大涨幅，此前美国公布原油库存骤降，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。

油价上涨协助提振市场对于欧元区长期通胀的预期，“五年、五年远期”损益平衡通胀率升至约1.65%，弹离周一所及1.60%下方的低点。

分析师称，由于政治风险消退且数据变强劲，引发了欧洲央行或在6月份会议上发出政策转变信号的传言，公债收益率走势已转为上行。

但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的讲话给很快将缩减货币刺激措施的预期泼了冷水，他表示，维持异常宽松货币政策更久，是欧洲央行避免经济再度转为下滑的更安全作法。

德国30年期公债收益率触及3月中来最高的约1.25%。