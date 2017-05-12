欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压

* 德债收益率将录得一个月来的首个周线下跌

* 欧元区工业生产数据疲弱，美国数据弱于预期

* 欧洲央行谨慎基调打压市场

路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五下跌，受对全球经济成长前景和欧洲央行向收紧货币政策靠近的步伐疑虑拖累。

分析师称，市场传言穆迪将在周五上调爱尔兰信贷评级，以及股市走软等因素给公债价格整体上提供一些支撑。

希腊政府公债收益率剧烈震荡，投资人评估希腊今夏重返债市试融资的可能性。自欧债危机并接受欧盟救助以来，希腊公债成交量极低。

但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。

欧洲央行官员对今年稍晚撤走公债购买计划方面言论谨慎，令市场对 其在6月下次政策会议后将发表怎样的言论的预期降温。

欧洲央行(ECB)管委连恩周五称，欧元区经济风险仍未平衡，欧洲央行需要看到薪资压力传导至通胀的证据之后，才会转变政策立场。但连恩告诉路透，在央行感到大可放心调整超宽松货币政策立场之前，仍还有一段路要走。

周五数据显示，欧元区工业产出意外下降0.1%。

“欧洲央行官员最新的讲话基调鸽派，对债市有支撑，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat称。

欧元区10年期公债收益率尾盘全线下跌3-5个基点。