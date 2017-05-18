欧元债市：欧元区公债收益率急挫，受美国政治风波拖累

* 德债收益率触及两周低位

* 欧元区其它公债收益率跌至多月低位

* 美国政治风波打击全球市场

* 投资者下调美国和欧洲升息预期

路透伦敦5月18日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四跌至多月低位，因围绕美国总统特朗普未来的不确定性提振了对避险公债的需求。

有关特朗普曾经试图干预一项联邦调查，以及与俄罗斯讨论敏感机密信息的报道，近日搅动了市场。周四据知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选开始前的最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。

对特朗普的这些指控令市场对其承诺的刺激政策的未来产生疑虑，也使得特朗普在任期结束前离开白宫成为可能。

“某种程度上说，人们寄望美国的财政刺激政策能提振全球因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

“特朗普在弹劾争论及其相关事件中陷得越深，财政刺激得以实施的可能性越小，这是现在的关键问题。”

不安的投资者选择固定收益资产避险，令德国指标10年期公债收益率最多跌6个基点至两周低点0.32%。可比美债跌至近一个月最低的2.18%。

较低评级公债收益率也下跌，因美国政治动荡给全球增长和通胀蒙上阴云。

葡萄牙公债收益率跌至10月以来最低，法国和爱尔兰公债收益率触及1月以来最低，西班牙公债收益率为近四个月最低，意大利公债收益率为逾两个月最低。