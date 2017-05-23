欧元债市：短期希腊公债收益率大涨，因债权人未就债务减免达成协议

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二早盘飙升，希腊的国际债权人经过八小时会谈后，周一未能就提供希腊额外的债务减免措施达成协议。
希腊需要从欧元区获得新资金以免7月出现债务违约，届时其不得不为到期债务支付约73亿欧元。
为了得到这笔资金，希腊议会上周四批准下调养老金和提高税率，但欧元区财长认为，希腊还得采取更多措施。
ING策略师Benjamin Schroeder称，“鉴于以往磋商推进的方式，如果再次推迟也不会令人吃惊，但由于希腊已通过了这些措施，因此本次(达成协议)的预期相当高。”
国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计画细节，这样才会加入救助。
希腊短期政府公债收益率上涨37个基点，至5.90%；10年期公债收益率上涨17个基点。
此前数周，市场乐观认为救助协议将能够通过。上周希腊10年期公债收益率降至5%以下，2月最高时曾超过15%。
希腊政府官员一直在与银行磋商最早今年7月重返债市的可能性，以偿还部分债务。
多数其他欧元区公债收益率盘初下跌，因曼彻斯特发生自杀式炸弹袭击后，投资人买入公债避险。这次爆炸导致至少22人丧生。此外，市场又传出俄罗斯与特朗普竞选团队可能有共谋的传闻。(完) (编译 于春红/李春喜 审校 艾茂林/高琦)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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