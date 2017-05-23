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债券 | 2017年 5月 23日 星期二 16:40 BJT

欧元债市：短期希腊公债收益率大涨，因债权人未就债务减免达成协议

路透伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二早盘飙升，希腊的国际债权人经过八小时会谈后，周一未能就提供希腊额外的债务减免措施达成协议。

希腊需要从欧元区获得新资金以免7月出现债务违约，届时其不得不为到期债务支付约73亿欧元。

为了得到这笔资金，希腊议会上周四批准下调养老金和提高税率，但欧元区财长认为，希腊还得采取更多措施。

ING策略师Benjamin Schroeder称，“鉴于以往磋商推进的方式，如果再次推迟也不会令人吃惊，但由于希腊已通过了这些措施，因此本次(达成协议)的预期相当高。”

国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计画细节，这样才会加入救助。

希腊短期政府公债收益率上涨37个基点，至5.90%；10年期公债收益率上涨17个基点。

此前数周，市场乐观认为救助协议将能够通过。上周希腊10年期公债收益率降至5%以下，2月最高时曾超过15%。

希腊政府官员一直在与银行磋商最早今年7月重返债市的可能性，以偿还部分债务。

多数其他欧元区公债收益率盘初下跌，因曼彻斯特发生自杀式炸弹袭击后，投资人买入公债避险。这次爆炸导致至少22人丧生。此外，市场又传出俄罗斯与特朗普竞选团队可能有共谋的传闻。(完) (编译 于春红/李春喜 审校 艾茂林/高琦)
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