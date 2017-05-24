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债券 | 2017年 5月 25日 星期四 00:25 BJT

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论

* 欧元区经济处于10年来的最佳时期

* 但决策者就撤走刺激举措发出警告

* 公债收益率逆转早盘的升势

* 德国标售10年期公债

路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。

欧元区公债收益率尚未远离最近几年触及的纪录低位。这些年来，欧洲央行投入数万亿欧元用于资产购买计划，并把利率降至零以下，压低了公债收益率。

欧元区经济处于10年来的最好时期，周三公布的调查突出印证了这一点。德国消费者信心在即将进入6月之际升至近16年高位。随着资产购买计划即将在12月到期，投资者越来越不确定欧洲央行还能将刺激政策撑多久。

周三，关键决策者重申了过早撤走超宽松货币政策的危险，一份报告警告称，债市突然再次定价的风险仍很大。

在德国GfK数据发布后，德国10年期公债收益率周三早盘最多上涨约2个基点，至0.42%，但在欧洲央行发表评论后，收益率回落至约0.4%，全日基本持平。

欧元区多数其他公债收益率当日持平或微涨。

瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称，“经济成长向好的意外惊喜越多，欧洲央行就越可能更早一些撤走部分刺激措施。”

路透调查分析师预测，尽管欧洲央行并未上调通胀预期，其可能在9月前暗示撤出超宽松货币政策，因经济表现有所改善。

欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。

货币市场走势暗示，投资者预计欧洲央行在2018年3月升息的机率超过50%。

欧洲央行决策者将于6月8日开会考虑下一步举措，投资者正在等待美联储周三晚些时候公布上次会议记录。

另外，德国标售24.5亿欧元的10年期公债获稳健需求。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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