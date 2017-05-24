欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 欧元区经济处于10年来的最佳时期
* 但决策者就撤走刺激举措发出警告
* 公债收益率逆转早盘的升势
* 德国标售10年期公债
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
欧元区公债收益率尚未远离最近几年触及的纪录低位。这些年来，欧洲央行投入数万亿欧元用于资产购买计划，并把利率降至零以下，压低了公债收益率。
欧元区经济处于10年来的最好时期，周三公布的调查突出印证了这一点。德国消费者信心在即将进入6月之际升至近16年高位。随着资产购买计划即将在12月到期，投资者越来越不确定欧洲央行还能将刺激政策撑多久。
周三，关键决策者重申了过早撤走超宽松货币政策的危险，一份报告警告称，债市突然再次定价的风险仍很大。
在德国GfK数据发布后，德国10年期公债收益率周三早盘最多上涨约2个基点，至0.42%，但在欧洲央行发表评论后，收益率回落至约0.4%，全日基本持平。
欧元区多数其他公债收益率当日持平或微涨。
瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称，“经济成长向好的意外惊喜越多，欧洲央行就越可能更早一些撤走部分刺激措施。”
路透调查分析师预测，尽管欧洲央行并未上调通胀预期，其可能在9月前暗示撤出超宽松货币政策，因经济表现有所改善。
欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。
货币市场走势暗示，投资者预计欧洲央行在2018年3月升息的机率超过50%。
欧洲央行决策者将于6月8日开会考虑下一步举措，投资者正在等待美联储周三晚些时候公布上次会议记录。
另外，德国标售24.5亿欧元的10年期公债获稳健需求。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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