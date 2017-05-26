欧元债市：公债收益率下滑，受政局和政策风险抑制

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 投资人从决策者对经济复苏的谨慎情绪中获得指引
* 德债收益率远低于近期高位0.36%
* 法国大选后仍有政治障碍
路透伦敦5月26日 - 隐约浮现的政局和政策风险周五打压欧元区政府公债收益率(殖利率)，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。
尽管法国大选结果利好市场，而且最近欧元区通胀数据和民间部门数据表现强劲，但多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。
德国10年期公债收益率下跌4个基点，至一周最低的0.32%，远高于今年初时的0.20%，但较3月创下的高点0.51%相差较多。
其它欧元区公债收益率日内下跌2-4个基点，比利时10年期公债收益率触及四个月低点0.684%。
投资人从政策制定者谈话中取得指引，政策制定者仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。
“我们看到了一些正面的政治面发展，但后面还有英国退欧谈判、意大利及德国大选、西班牙加泰罗尼亚可能举行公投、以及美国总统特朗普的不可预测变数，”ING策略分析师Padhraic Garvey指出。
“所以尽管我们正步向美国升息及欧洲缩减刺激措施，整体上决策高层目前态度很谨慎。”
欧洲央行多位高层官员本周明确表示，不支持改变已设定好的政策路径。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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