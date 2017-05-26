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债券 | 2017年 5月 27日 星期六 00:55 BJT

欧元债市：公债收益率下滑，受政局和政策风险抑制

* 投资人从决策者对经济复苏的谨慎情绪中获得指引

* 德债收益率远低于近期高位0.36%

* 法国大选后仍有政治障碍

路透伦敦5月26日 - 隐约浮现的政局和政策风险周五打压欧元区政府公债收益率(殖利率)，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。

尽管法国大选结果利好市场，而且最近欧元区通胀数据和民间部门数据表现强劲，但多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。

德国10年期公债收益率下跌4个基点，至一周最低的0.32%，远高于今年初时的0.20%，但较3月创下的高点0.51%相差较多。

其它欧元区公债收益率日内下跌2-4个基点，比利时10年期公债收益率触及四个月低点0.684%。

投资人从政策制定者谈话中取得指引，政策制定者仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。

“我们看到了一些正面的政治面发展，但后面还有英国退欧谈判、意大利及德国大选、西班牙加泰罗尼亚可能举行公投、以及美国总统特朗普的不可预测变数，”ING策略分析师Padhraic Garvey指出。

“所以尽管我们正步向美国升息及欧洲缩减刺激措施，整体上决策高层目前态度很谨慎。”

欧洲央行多位高层官员本周明确表示，不支持改变已设定好的政策路径。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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