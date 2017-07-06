更正-欧元债市：德债收益率触及18个月以来最高水平，因撤走刺激政策预期

(更正：因译文有误，内文倒数第二段应为...西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率也上涨“10-13个基点”，非“上涨7-10个基点”)

路透伦敦7月6日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四升至2016年1月以来最高水平，轻松突破0.5%的水平，因欧洲央行会议记录增添了撤走央行刺激举措的预期。

会议记录显示，欧洲央行利率决策者为如有必要放弃长期对外传达的扩大或延长央行公债购买计划这一政策讯息打开了大门。

这与欧洲央行总裁德拉吉上周的讲话如出一辙。

“在会议记录和德拉吉最近讲话中，一个新的迹象是，决策者对当前的低通胀状况更加容忍，因为他们对通胀会在未来逐渐走高更加有信心，” 西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche称。

自德拉吉上周讲话以来，市场一直在思量欧洲央行可能逐渐减少规模达两万亿欧元的公债购买计划。

欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)周四称，尽管欧元区成长加速，但仍需要欧洲央行执行稳定的政策，以帮助提振通胀。

欧元区各年期公债收益率升7-10个基点，德国五年期、10年期和30年期公债收益率升至去年1月以来最高水平，欧元也走高。

西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率 也上涨10-13个基点。这些公债是欧洲央行购债计划的受益者，它们对撤走刺激举措最为敏感。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新发布的会议记录显示，部分官员倾向于在两个月内开始缩减资产负债表，令隔夜美债收益率维持在近期高点。(完) (编译 刘静；审校 母红)