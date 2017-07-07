欧元债市：公债收益率小涨，此前欧洲央行缩减刺激担忧重创市场

* 德债收益率持稳，盘中触及18个月高位0.58%

* 意大利和葡萄牙公债表现逊色，受美国数据影响

* 欧洲央行执委科尔：欧洲央行应该慎重调整其政策

路透伦敦7月7日 - 欧元区公债收益率周五小涨，本周一路走强，投资者重新评估固定收益资产前景，因愈发认为超低息资金时代正在逐步走向终结。

欧洲央行执委科尔在接受法国世界报和意大利新闻报联合采访时表示，欧洲央行应该慎重、灵活、清楚明确地调整其政策，以避免导致市场突然调整。

日本央行周五称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率。

周四欧元区公债收益率最高跳涨12个基点，因欧洲央行6月会议记录显示，央行对即将开始撤走货币刺激举措持开放态度。周五欧元区公债收益率升1-2个基点。

在数据显示，美国6月非农就业岗位增幅超过预期，证实就业市场强劲后，欧债收益率上涨。

德国10年期公债收益率小涨至0.58%，为18个月新高。

评等较低的意大利、西班牙和葡萄牙公债受压较重，收益率升5-8个基点。

“在没有新讯息的情况下，市场不太可能继续下挫...但人气仍然偏空，”法国农业信贷银行欧洲固定收益分析师Orlando Green称。(完) (编译 李军; 审校 刘静)