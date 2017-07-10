欧元债市：公债收益率从数月高位回落，因抛售暂停

* 德债收益率录得四周来的最大单日跌幅

* 收益率从多月高位回落

* 分析师称公债遭抛售后再次具有吸引力

路透伦敦7月10日 - 欧元区公债收益率周一从多月高位回落，因在过去两周惨遭投资者抛售后，再次受到青睐。

投资者在过去两周抛售公债，因认为欧洲央行将尽早而不是拖后撤走超宽松政策刺激急挫。

“这是过去两周经历大幅波动后的回调，”荷兰合作银行策略师Richard McGuire称。

“现在德债所处的水平，总会有买家愿意在50个基点之上买入零风险公债。”

德国10年期公债录得近四周以来的最大单日跌幅，下跌3个基点至0.54%。

但与6月27日欧洲央行总裁德拉吉在葡萄牙发表讲话，为该行调整大规模刺激举措打开大门时相比，收益率已经升了逾一倍。

其它欧元区公债收益率下跌2-6个基点。

周五公布的美国非农就业数据强劲，愈发让人觉得全球各国央行比以往有更多理由继续降低宽松立场。

美国10年期公债收益率年底前可能在2.5-2.75%区间交易，贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder上周表示。

与此同时，由于出口和民间消费稳健，日本央行对国内各地区经济给出了10多年来最乐观的评估，凸显出央行对国内经济稳步复苏且势头向好的信心。(完) (编译 刘静；审校 李军)