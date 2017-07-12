欧元债市：美国政局及政策疑虑带动欧元区债券买需

路透伦敦7月12日 - 围绕美国政局及政策的疑虑在周三协助带动欧元区政府公债的买气，推动收益率下滑，使之进一步远离本周稍早触及的数月高点。

欧元兑美元触及14个月高点，因投资人一方面谨慎等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将在国会发表的证词陈述，另一方面在消化美国总统特朗普长子的电子邮件事件，这些电邮显示特朗普长子欢迎俄罗斯在去年选战中助一臂之力。

“上日美国传出的消息、以及叶伦发表讲话在即，令市场有些紧张情绪，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。“由于目前收益率处于高档，这也有些帮助，可能会带动一些资金流动。”

叶伦将就美国经济状况在国会提供证词，市场将密切关注，以寻找有关美联储升息和缩减资产负债表的线索。

虽然最新的美国就业数据好于预期，但今年该国其他经济数据的表现好坏不一，并且普遍不及欧元区。

美联储两位官员周二称，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。

西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche表示，叶伦在通胀问题上的态度将会非常关键，如果对通胀前景看法乐观，将暗示美联储可能继续撤回危机后实施的货币刺激政策。

欧元区评级较高公债收益率普遍下跌，跌幅在1-2个基点。

德国10年期公债收益率下跌1.5个基点，报0.545%。(完) (编译 张明钧/李春喜 审校 高琦/张若琪)