欧元债市：欧元区公债收益率下降，受美联储官员言论影响

* 中间派的联储官员柯普朗呼吁应缓慢升息

* 美国通胀数据温和支撑公债

* 德债收益率从18个月高位回落

路透伦敦7月14日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)高官暗示应对升息保持耐心，且美国通胀数据温和。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，未来升息应该采取渐进方式。这与美联储主席叶伦的看法一致，她在国会作证时表示联邦基金利率“不必进一步调升那么多”。

这些谨慎的言论减轻了欧元区公债市场的卖压。由于关于欧洲央行将会缩减资产购买计划的预期增强，欧元区公债的卖压在过去几周不断增强。

“他们(美联储评论)让我们更加确信，美联储在今年余下时候应当不会进一步加息，这应当能舒缓全球过度收紧风险的市场疑虑，”瑞穗欧元汇率策略主管Peter Chatwell称。

根据CME的FedWatch工具，货币市场走势显示交易商认为美联储在明年加息一次的机率不到50%。

而路透对分析师的调查显示，欧洲央行可能要等到9月才会宣布退出超宽松政策，而本月是否采取行动则很难说。

三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行(ECB)倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。

欧元区公债收益率跟随美国公债收益率颓势下滑。柯普朗周四晚些时候发表讲话后，美债收益率下跌。

指标德国10年期公债收益率一度跌达4个基点至0.49%，之后缩减跌幅，尾盘报约0.52%，脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。

其他欧元区公债收益率也都下跌1-3个基点。

美国10年期公债收益率延续周四开始的跌势，触及数周低点，因美国6月通胀数据温和，且零售销售意外下滑，令投资人对今年稍晚是否还能加息一次的疑虑加重。

美国6月通胀持平，5月为下滑0.1%，核心通胀小涨0.1%，按年升1.7%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)