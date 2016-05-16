欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率跌破0.8%，受穆迪调升评等激励

路透伦敦5月16日 - 爱尔兰长期公债收益率(殖利率)周一跌破0.80%，为近五周来首见，此前穆迪调升爱尔兰债信评等。
穆迪将爱尔兰评等调升一个级距，由Baa1升至A3，这使爱尔兰在所有主要评等机构的评等中，全部回到A等级，一些分析师表示，这可能扩大爱尔兰公债的国际买家来源。
爱尔兰10年期公债收益率 上周五已下跌约8个基点,因预期评等调升。周一再下跌4个基点至0.78%，为4月11日以来最低。到收盘时收益率回升至0.81%，但全日仍下跌1.2个基点。
爱尔兰公债今日表现最佳，其他大部分欧债收益率周一持平至小幅走高。
“穆迪上调评级扩大了爱尔兰公债的潜在购买者范围。特别是亚洲的一些投资者需要看到三大评级机构给出至少A级评级(才会去投资)，” Cantor Fitzgerald策略师Ryan McGrath称。
穆迪上周六维持对新评级的正面展望，发表声明称，爱尔兰近几个月的经济成长要好于预期。
作为爱尔兰最大贸易合作伙伴之一的英国，下个月的退欧公投将给爱尔兰带来较大风险。穆迪在声明中称，由于爱尔兰与英国有着密切的经济联系，若英国选择退出欧盟，则将给爱尔兰带来负面影响。
“考虑到爱尔兰仍极易受到脱英国欧公投结果的影响，后市将有一定的谨慎情绪,”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)