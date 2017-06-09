欧元债市：意大利公债收益率触及三个月低点，本周跌幅创今年最大

南非汇市：兰特延续涨势，因南非政治不确定性缓和及关注经济基本面
路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周五延续反弹的势头，因该国政治不确定性缓和，经济基本面再次成为市场焦点，这突出了兰特的高回报，因投资者继续寻找高收益资产。
* 意大利公债收益率触及三个月低点，连跌第二日
* 对意大利提前大选的预期降温，提振人气
* 英国大选结果令人震惊，但欧元区市场变动不大
路透伦敦6月9日 - 意大利公债收益率周五挫至三个月低点，本周录得今年最大周线降幅，因就新的选举法未能达成一致，今年提前举行议会大选的可能性降低。
欧元区避险公债收益率陷于数月低点附近，此前英国周四举行的大选令执政保守党失去在议会多数地位，而距离英退谈判原定启动日仅剩数天。
相比而言，意大利提前大选和政治不确定性的前景本周看来已经减弱，提振了投资人对意大利资产的信心。意大利为欧元区第三大经济体。
意大利10年期公债收益率重挫逾8个基点，至三个月最低的2.085%，周四已经大跌12个基点。
本周该收益率下降约17个基点，周四和周五降幅达到20个基点，为2015年10月来最大两日降幅。
意大利10年期公债较可比德债利差收窄至约183个基点，本周稍早还超过200个基点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周五延续反弹的势头，因该国政治不确定性缓和，经济基本面再次成为市场焦点，这突出了兰特的高回报，因投资者继续寻找高收益资产。
路透伦敦6月23日 - 法国政府公债收益率周五持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。
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