欧元债市：意大利公债收益率触及三个月低点，本周跌幅创今年最大

* 意大利公债收益率触及三个月低点，连跌第二日

* 对意大利提前大选的预期降温，提振人气

* 英国大选结果令人震惊，但欧元区市场变动不大

路透伦敦6月9日 - 意大利公债收益率周五挫至三个月低点，本周录得今年最大周线降幅，因就新的选举法未能达成一致，今年提前举行议会大选的可能性降低。

欧元区避险公债收益率陷于数月低点附近，此前英国周四举行的大选令执政保守党失去在议会多数地位，而距离英退谈判原定启动日仅剩数天。

相比而言，意大利提前大选和政治不确定性的前景本周看来已经减弱，提振了投资人对意大利资产的信心。意大利为欧元区第三大经济体。

意大利10年期公债收益率重挫逾8个基点，至三个月最低的2.085%，周四已经大跌12个基点。

本周该收益率下降约17个基点，周四和周五降幅达到20个基点，为2015年10月来最大两日降幅。