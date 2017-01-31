欧元债市：葡萄牙法国意大利公债收益率将录得2015年中以来最大月度升幅

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
* 1月法国、意大利和葡萄牙公债收益率上涨逾35个基点
* 德债收益率将录得10月以来最大月度升幅
* 通胀上升，欧洲央行逐渐退出量化宽松预期推升收益率
* 法国和意大利政治风险也起到作用
路透伦敦1月31日 - 法国、意大利和葡萄牙公债收益率周二下跌，但本月将录得2015年中以来的最大月度升幅，反映出投资者对政治风险、以及通胀上升和经济增长趋强愈发感到不安。
因已预计到近日发布的一连串数据将有强劲表现，周二的债市在周一遭抛售后持稳。
10年期公债全线下跌1-3个基点，但本月债市仍遭重创。
葡萄牙和意大利10年期公债收益率 本月均上涨42-44个基点，将录得2015年中以来的最大月度升幅。
法国10年期公债收益率也将录得2015年中以来的最大月度升幅，上涨35个基点左右，德国10年期公债收益率 周二下跌1个基点，至0.43%，本月上涨23个基点，将录得2016年10月以来的最大月度升幅。
法国和意大利10年期公债收益率距离录得2011年欧元区债务危机以来最大月度升幅仅差几个基点。
这反映出对欧洲两大经济体的政治风险不断上升。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
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