欧元债市：葡萄牙法国意大利公债收益率将录得2015年中以来最大月度升幅

* 1月法国、意大利和葡萄牙公债收益率上涨逾35个基点

* 德债收益率将录得10月以来最大月度升幅

* 通胀上升，欧洲央行逐渐退出量化宽松预期推升收益率

* 法国和意大利政治风险也起到作用

路透伦敦1月31日 - 法国、意大利和葡萄牙公债收益率周二下跌，但本月将录得2015年中以来的最大月度升幅，反映出投资者对政治风险、以及通胀上升和经济增长趋强愈发感到不安。

因已预计到近日发布的一连串数据将有强劲表现，周二的债市在周一遭抛售后持稳。

10年期公债全线下跌1-3个基点，但本月债市仍遭重创。

葡萄牙和意大利10年期公债收益率 本月均上涨42-44个基点，将录得2015年中以来的最大月度升幅。

法国10年期公债收益率也将录得2015年中以来的最大月度升幅，上涨35个基点左右，德国10年期公债收益率 周二下跌1个基点，至0.43%，本月上涨23个基点，将录得2016年10月以来的最大月度升幅。

法国和意大利10年期公债收益率距离录得2011年欧元区债务危机以来最大月度升幅仅差几个基点。

这反映出对欧洲两大经济体的政治风险不断上升。(完)

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