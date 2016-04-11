欧洲央行今年稍晚可能触及葡萄牙债券购买上限--智库Bruegel

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月8日 - 欧洲央行今年稍晚或将被迫停止购买葡萄牙债券，即便该国奋力避免可导致其被自动排除在刺激计划之外的评级调降。
位于布鲁塞尔的智库Bruegel计算结果显示，欧洲央行将在今年7-12月触及葡萄牙债券持有规模上限。设定这一上限旨在确保该央行不会干预未来的任何债务重组行动。
欧洲央行已承诺购买欧元区债券至少到2017年3月，但由于通胀率接近零且经济增长疲弱，许多经济学家预期量化宽松计划的实施时间将更长。
葡萄牙两年前刚刚结束国际救助状态，目前是今年以来导致债市投资者亏损的唯一一个欧元区国家。(图表：reut.rs/1SbcYmc)
市场认为葡萄牙债市是欧元区的疲弱环节之一，该国债券遭遇了类似2011/2012年债务危机时的暴跌。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四告诉葡萄牙总统的顾问委员会，不要放弃最近几年已经实施的改革措施。
本月葡萄牙主权债信评级将面临一次评估，如果失去最后的投资级别评级，情况可能变得更糟，因为这将自动把该国排除在ECB的购债计划之外。正是由于ECB的购债，使得该国的借款成本受到抑制。
但根据Bruegel，该国受到量化宽松(QE)庇护的日子无论如何都已经不多了。
“这让我对葡萄牙债券曝险更加紧张，”Brandywine全球投资管理的Jack McIntyre表示。
“我们投资的依据是，ECB会购买该国债券。”
目前还没有迹象表明ECB在考虑进一步上调购债上限。设置购债上限是为了避免ECB未来不得不批准债务重组，这等同于对政府直接进行融资，这是欧盟条约所禁止的行为。(完)
(编译 徐文焰/李春喜; 审校 王颖/白云)
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