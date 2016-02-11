欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率一年半来首次升穿4%

路透伦敦2月11日 - 葡萄牙公债周四受市场对全球经济成长和银行业体质的忧虑拖累，投资人认为该国是欧元区内的薄弱环节。

葡萄牙10年期公债收益率18个月内首次升穿4%，在过去两周已经大涨约150个基点，该国股市也重挫。

同2011-2012年的欧债危机时的情况相若，银行业的忧虑转化为对主权债风险的厌恶，导致投资人抛售最为脆弱国家的债券。

对葡萄牙公债的这种厌恶情绪更为严重，因投资人担心该国新政府是否能坚持上周五欧盟执委会同意的预算计划。

1430GMT，葡萄牙10年期公债收益率 升45个基点，报4.00%，稍早高见4.38%，今日势将录得2013年7月来最大单日升幅。

德国10年期公债收益率 则触及九个半月新低0.15%。

意大利和西班牙等其他较低评等公债表现相对良好，策略师称，这些国家来自国内投资人的支持更多。(完)

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