欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，此前该国预算案获得议会初步通过

路透伦敦2月24日 - 葡萄牙较短期公债收益率(殖利率)周三下跌，此前该国议会初步批准了社会党政府提交的2016年预算案，且葡萄牙准备向投资者购回债券。

葡萄牙公债收益率跌速快于欧元区其它国家公债。今日油价下跌，投资者的避险情绪令德国、法国和芬兰10年期公债收益率跌至10个月低位。

对葡萄牙财务状况的担忧是本月稍早市场波动的原因之一，葡萄牙政府不得不向欧盟其它成员国让步，允诺采取额外措施，确保其达到欧盟财政目标。葡萄牙的债务水平在欧盟国家中居首位。

尽管做出了这些让步，在有230个席位的议会里，预算案在一读中以122票对107票获得通过。目前该预算案将呈送给一些委员会进行详细讨论，3月16日举行最终表决。 策略师表示，葡萄牙周二宣布，将在周四的逆标售中回购2017、2018和2019年到期的公债，这也助长了涨势，促使做市商推高较短期公债价格。

“在少数派政府情况下，人们总是有点担心议案能否在议会通过，因此市场略松了口气，回购也是驱动力之一，”瑞穗的策略师Peter Chatwell说。

葡萄牙两年期公债收益率 下跌32个基点至0.54%；五年期公债收益率 下跌11个基点至2.18%。

葡萄牙10年期公债收益率 盘初下跌逾20个基点至3.16%，后逆转跌势，上涨1.5个基点，尾盘报3.39%，因投资者规避风险资产。

预计欧洲央行下个月将进一步放宽政策，油价周三再次下跌，使得央行将通胀率提升至接近2%目标的努力愈加困难。

五年、五年远期损益平衡通胀率 大跌，触及1.41%的纪录低位。

指标德国10年期公债 收益率下跌近6个基点，至10个月低位的0.128%。(完)

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