欧元债市：葡萄牙公债收益率连续第二天上涨，因评级机构发出警告

路透伦敦8月17日 - 葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周三连续第二天大幅上涨，触及近三周最高，此前评级机构DBRS对该国信贷评等发出警告。

DBRS周二告诉路透，葡萄牙信贷评等压力加重，因经济增速缓慢、债务高企及银行业紧张。

这是欧洲央行认可的四家评级机构中唯一一家给予葡萄牙投资级评等的机构，使得葡萄牙有资格参加欧洲央行的量化宽松计划。

葡萄牙10年期公债 收益率上涨12个基点，至两周半高位的2.99%，过去两日收益率涨近30个基点。周二，收益率录得自英国6月公投决定脱欧以来的最大单日涨幅。

葡萄牙公债收益率的上涨将与高等级的同比德债 收益率差推至300个基点之上。

“围绕DBRS调降评级的风险是真实的，但可能性是DBRS维持葡萄牙评等不变，将展望下调至负面，”法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan称。

DBRS确认了葡萄牙的BBB(低)评等，展望为稳定，下一次评估时间为10月21日。

该投资级评等很重要，因银行持有的葡萄牙政府公债将符合欧洲央行借贷操作中作为抵押品的条件。

根据荷兰合作银行，葡萄牙银行从欧洲央行借贷了近250亿欧元，可能大部分使用葡萄牙公债作为抵押。

葡萄牙公债收益率的大幅上涨与欧元区其它公债收益率基本下跌走势形成鲜明对比。

根据Tradeweb，西班牙10年期公债收益率 跌2个基点至0.98%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价