欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前DBRS维持其投资评级

* DBRS维持葡萄牙BBB(低)评级，展望为稳定

* 葡萄牙公债收益率跌至9月初以来最低

* 西班牙公债收益率下跌，因有望突破政治僵局

* 奥地利称近期可能出售70年期公债

路透伦敦10月24日 - 葡萄牙公债收益率周一跌至六周低点，此前葡萄牙通过关键的评级考验，西班牙公债收益率亦大跌，因市场寄望该国10个月来的政治僵局终于将结束。

债信评级机构DBRS上周五晚些时候维持葡萄牙BBB(低)投资级评级，展望为稳定，这使其得以留在欧洲央行的购债计划中。

这激发了葡萄牙公债的释然性反弹，10年期公债收益率 早盘最多下跌15个基点，至3.05%，但至1530GMT，该收益率回升至3.15%，全日仍下跌4个基点。

西班牙社会党周日同意在本周的信任投票中弃权，使得保守派领袖拉霍伊所属的人民党将得以筹组新政府，结束西班牙长达10个月的政治僵局，拉霍伊也可望连任首相。

这将西班牙10年期公债收益率 推低5个基点至1.06%的逾两周以来最低水平，随着全天交易展开，收益率大幅回升，至1530GMT，收益率报1.10%，全天下跌不到1个基点。

但欧元区较高评级政府公债的收益率却上涨，此前奥地利称正在探索近期通过财团出售70年期公债的可能性，取决于投资者的反馈。

奥地利30年期公债 是周一表现最糟糕的公债之一，收益率上涨5.7个基点至1.02%，因投资者为可能的新债销售预留空间。

德国和法国较长期公债收益率也分别上涨约4个基点 。

“部分因为奥地利的70年期公债出售，部分因为欧洲采购经理人指数(PMIs)好于预期，收益率上涨，特别是在市场流动性不太好的情况下，”瑞穗银行利率策略师Antoine Bouvet称。(完)

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