标题新闻：欧央行购债清单中有近万亿欧元主权债券因收益率低于央行存款利率而不符合购买标准-Tradeweb

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息

消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。