版本:
中国
债券 | 2015年 12月 1日 星期二 23:52 BJT

标题新闻：欧央行购债清单中有近万亿欧元主权债券因收益率低于央行存款利率而不符合购买标准-Tradeweb

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐