焦点：欧元区政府2017年举债预估表明没有扩大财政刺激的迹象

路透伦敦12月13日 - 欧元区成员国明年在债市的举债预估表明，欧元区政府对扩大支出以提振经济的呼吁充耳不闻。

德国商业银行、摩根士丹利及ING预期，2017年欧元区19个成员国的标债规模将增加200-400亿欧元，主要是因为有更多的债券需要展延。

迄今没有迹象显示，欧元区政府扩大举债以满足欧盟执委会的呼吁。执委会敦促欧元区政府将撙节举措暂放一旁，松绑荷包。

为度过2008年金融危机而高筑的债台，持续限制着大多数政府的支出；德国是少数有本钱扩大财政支出的国家之一，却坚持着保持财政平衡。

目前唯一拟定了2017年借贷计划的欧元区国家是比利时，该国调降早些时候的预估，目前预估2017年的融资规模将低于2016年。

至于整个欧元区，ING预测明年的发债规模将增加200亿欧元(212.2亿美元)至8,850亿欧元左右；摩根士丹利预测发债规模增加270亿欧元至8,760亿欧元；德国商业银行则预测发债规模将增长400亿欧元至9,000亿欧元。

欧元区最大的两个经济体--法国和德国，料将在接下来几周公布融资计划。其他主要经济体意大利和西班牙将在明年1月公布。

与此同时，出现了欧元区自2012年以来依赖的货币刺激或已见顶的迹象。

欧洲央行总裁德拉吉曾多次呼吁各国政府对他的宽松政策措施加以补充。

**刺激**

摩根士丹利的欧洲利率策略主管Anton Heese表示，即便一些政府推出讨好选民的举措，但额外支出可能需要数年才会传导至经济或体现在债券发行上。

“即便政府承诺实施大量财政扩张，但除非有很多已经准备就绪的方案，否则可能要很长一段时间实际借款才会增加，”Heese指出。

Heese说，主要问题是，欧盟只会惩罚那些没有遵守严格预算标准的国家，但没有刺激支出的方法。

一些银行业者似乎对明年欧元区财政扩张持更乐观的看法。

“明年欧洲大选之前，在提高财政支出方面将有诸多侧重。财政紧缩时期已告结束，”法巴银行研究与策略部门全球市场负责人Robert McAdie说道。

“我预计发债量将上升。”

然而，除非德国放弃其所谓“黑零(black zero)”的承诺，否则其他国家不太可能加强财政刺激。德国2014年实现了预算平衡，为45年来首见。

德国商业银行预计，一旦扣除各国需在明年再融资的旧债后，新发行的欧债将有九成会用来为法国、意大利和西班牙的预算赤字融资。

许多欧元区国家对最近的欧债危机还心有余悸，或将因此而不敢大举开支。(完)