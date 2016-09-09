欧元债市：德国10年期公债收益率自英国公投结果出炉后首次转为正值

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透伦敦9月9日 - 德国10年期公债收益率周五转为正值，为英国6月公投第二天以来首次，因全球债市遭抛售。
欧洲央行在周四的会议上没有推出更多刺激举措令市场感到失望，这一因素自盘初起就重压欧元区债市。
当市场焦点转至全球央行面对的挑战时，卖盘加速。交易员注意到，德意志银行的一份报告称，增长疲弱、通胀走高和生产率停滞不前可能在未来数年动摇债市投资者的信心。
另外，数名熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。日本 当局目前急切地寻找重振经济增长的政策工具，多年来的大规模刺激政策并未让经济走出停滞。
德国10年期公债收益率 上升7个基点至0.08%，这是英国6月23日脱欧公投结果给全球市场带来震荡以来首次升至零以上。
德国30年期公债 收益率急升逾10个基点至0.61%，美债和英债收益率均大幅上涨。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
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