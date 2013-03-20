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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 23:09 BJT

欧元区数据: 3月消费者信心指数由2月的负23.6小升至负23.5

路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟执委会周三公布的数据显示，欧元区3月消费者信心指数较上月略有改善。

欧盟执委会公布，欧元区3月消费者信心指数为负23.5,略高于2月的负23.6，分析师原本预期的负23.3。

欧盟27国的3月消费者信心指数持平在2月的负21.6。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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