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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 23:30 BJT

欧元区数据: 1月消费者信心指数由12月的负26.3攀升至负23.9

路透1月23日 - 欧盟执委会周三公布的数据显示,欧元区1月消费者信心指数较上月大幅改善,暗示家庭支出可能扶助欧元区的经济复苏. 欧盟执委会公布,欧元区1月消费者信心指数为负23.9,12月为负26.3.分析师的预期为负26.0

欧盟27国的1月消费者信心指数也有所改善,为负21.9,12月为负23.9.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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