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市场报道 | 2013年 2月 20日 星期三 23:05 BJT

欧元区数据: 2月消费者信心指数由1月的负23.9上升负23.6

路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟执委会周三公布的数据显示,欧元区2月消费者信心指数较上月上升. 欧盟执委会公布,欧元区2月消费者信心指数为负23.6,高于1月的负23.9,但逊于分析师原本预期的负23.1.

欧盟27国的2月消费者信心指数也略有改善,为负21.6,1月为负21.9.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)

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