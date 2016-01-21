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债券 | 2016年 1月 21日 星期四 23:09 BJT

欧元区数据：欧元区1月消费者信心指数降至负6.3，预期为持平于负5.7

路透布鲁塞尔1月21日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区1月消费者信心指数初值远低于预期。

欧元区1月消费者信心指数初值下降0.6个点，至负6.3，12月为负5.7，路透访查的分析师预估为持平于负5.7。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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