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债券 | 2012年 12月 20日 星期四 23:14 BJT

欧元区数据: 12月消费者信心指数由11月的负26.9小幅升至负26.6

路透布鲁塞尔12月20日 - 周四公布的11月初步数据显示,欧元区12月消费者信心指数较上月小幅回升. 欧盟执委会公布,欧元区12月消费者信心指数为负26.6,11月修正后为负26.9.

欧盟27国的12月消费者信心略为恶化,为负24.1,11月经修正后为负23.8.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)

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